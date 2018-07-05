Главные выставки июля

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7 выставок в Москве и Санкт-Петербурге, которые нельзя пропустить
Музей русского импрессионизма представляет выставку, в которую вошло более 60 работ русских авангардистов из 14 государственных музеев и 17 частных собраний. Организаторы стремились показать, что российский авангард начала XX века, прославивший русское искусство на весь мир, был бы невозможен без импрессионизма. В числе экспонатов — работы Роберта Фалька, Казимира Малевича, Алексея Явленского, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова и многих других.
Когда: до 19 сентября.
Где: Музей русского импрессионизма, Ленинградский пр-т, 15, стр. 11.
К 140-летию со дня рождения художника Кузьмы Петрова-Водкина открылась выставка в залах корпуса Бенуа. Посетители увидят не только картины художника, но и этапы его работы. Организаторы выставки постарались осветить все периоды творчества художника, а также показать забытые, находящиеся в собраниях различных музеев и частных коллекциях картины.
Когда: до 20 августа.
Где: Русский музей, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4.
В Михайловском замке открылась выставка работ скульптора Паоло Трубецкого. В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения мастера. На выставке собраны такие работы скульптора-импрессиониста, как портрет Бернарда Шоу, портретные статуэтки Джакомо Пуччини, Гиль де Мора и другие.
Когда: до 26 августа.
Где: Инженерный корпус Третьяковской галереи, Лаврушинский пер., 12.
Директор Музея Виченцы профессор Джованни Вилла, вдохновленный высоким уровнем итальянских картин в Музее им. А. С. Пушкина, предложил провести выставку, объединяющую около 50 произведений мировых мастеров.
Когда: до 30 сентября.
Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина, ул. Волхонка, 12.
В честь 200-летия со дня рождения великого русского писателя, поэта и публициста Ивана Сергеевича Тургенева открылась масштабная выставка. В экспозицию вошло собрание артефактов из фондов и музеев со всех уголков России.
Когда: до 30 сентября.
Где: Государственный исторический музей, Красная пл., 1.
В 2018 году кафе «Времена года», в здании которого сегодня размещается Музей «Гараж», исполнилось бы 50 лет. На протяжении всего лета посетители «Гаража» могут погрузиться в прошлое и ощутить атмосферу этого некогда модного заведения.
Когда: до 2 сентября.
Где: Музей «Гараж», ул. Крымский Вал, 9, стр. 32.
Впервые в России проходит персональная выставка Бэнкси (Banksy), известного стрит-арт-художника, изменившего представление об уличном искусстве. В ЦДХ будут выставлены около 100 работ граффитиста.
Подробнее о выставке читайте в отдельном материале по ссылке.
Когда: до 2 сентября.
Где: Центральный дом художника, ул. Крымский Вал, 10.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)