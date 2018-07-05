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5 июля 2018

Главные выставки июля

7 выставок в Москве и Санкт-Петербурге, которые нельзя пропустить

Импрессионизм в авангарде

Музей русского импрессионизма представляет выставку, в которую вошло более 60 работ русских авангардистов из 14 государственных музеев и 17 частных собраний. Организаторы стремились показать, что российский авангард начала XX века, прославивший русское искусство на весь мир, был бы невозможен без импрессионизма. В числе экспонатов — работы Роберта Фалька, Казимира Малевича, Алексея Явленского, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова и многих других.

Когда: до 19 сентября.

Где: Музей русского импрессионизма, Ленинградский пр-т, 15, стр. 11.

Выставки июля (фото 1)


﻿﻿Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения

К 140-летию со дня рождения художника Кузьмы Петрова-Водкина открылась выставка в залах корпуса Бенуа. Посетители увидят не только картины художника, но и этапы его работы. Организаторы выставки постарались осветить все периоды творчества художника, а также показать забытые, находящиеся в собраниях различных музеев и частных коллекциях картины.

Когда: до 20 августа.

Где: Русский музей, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4.

Выставки июля (фото 3)


Скульптор Паоло Трубецкой

В Михайловском замке открылась выставка работ скульптора Паоло Трубецкого. В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения мастера. На выставке собраны такие работы скульптора-импрессиониста, как портрет Бернарда Шоу, портретные статуэтки Джакомо Пуччини, Гиль де Мора и другие.

Когда: до 26 августа.

Где: Инженерный корпус Третьяковской галереи, Лаврушинский пер., 12.

Выставки июля (фото 5)


Итальянское искусство XVII–XVIII веков из Музея Виченцы

Директор Музея Виченцы профессор Джованни Вилла, вдохновленный высоким уровнем итальянских картин в Музее им. А. С. Пушкина, предложил провести выставку, объединяющую около 50 произведений мировых мастеров.

Когда: до 30 сентября.

Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина, ул. Волхонка, 12.

Лучшие выставки июля (фото 7)


Тургенев. Время московское

В честь 200-летия со дня рождения великого русского писателя, поэта и публициста Ивана Сергеевича Тургенева открылась масштабная выставка. В экспозицию вошло собрание артефактов из фондов и музеев со всех уголков России.

Когда: до 30 сентября.

Где: Государственный исторический музей, Красная пл., 1.

Лучшие выставки июля (фото 9)


Как отдохнули? Кафе «Времена года» с 1968 года

В 2018 году кафе «Времена года», в здании которого сегодня размещается Музей «Гараж», исполнилось бы 50 лет. На протяжении всего лета посетители «Гаража» могут погрузиться в прошлое и ощутить атмосферу этого некогда модного заведения.

Когда: до 2 сентября.

Где: Музей «Гараж», ул. Крымский Вал, 9, стр. 32.

Лучшие выставки июля (фото 11)


Бэнкси: гений или вандал?

Впервые в России проходит персональная выставка Бэнкси (Banksy), известного стрит-арт-художника, изменившего представление об уличном искусстве. В ЦДХ будут выставлены около 100 работ граффитиста.

Подробнее о выставке читайте в отдельном материале по ссылке.

Когда: до 2 сентября.

Где: Центральный дом художника, ул. Крымский Вал, 10.

Лучшие выставки июля (фото 13)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
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Материалы по темам
ГаражТретьяковская галереяГМИИ имени А.С. ПушкинаЦДХРусский музейМузей русского импрессионизмаКазимир МалевичИсторический музейНаталья ГончароваБэнкси (Banksy)Паоло ТрубецкойПетров-ВодкинРоберт ФалькАлексей ЯвленскийПетр КончаловскийАристарх Лентулов
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