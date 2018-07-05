Главные выставки июля

7 выставок в Москве и Санкт-Петербурге, которые нельзя пропустить



﻿﻿ Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения К 140-летию со дня рождения художника Кузьмы Петрова-Водкина открылась выставка в залах корпуса Бенуа. Посетители увидят не только картины художника, но и этапы его работы. Организаторы выставки постарались осветить все периоды творчества художника, а также показать забытые, находящиеся в собраниях различных музеев и частных коллекциях картины. Когда: до 20 августа. Где: Русский музей, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4.



Скульптор Паоло Трубецкой В Михайловском замке открылась выставка работ скульптора Паоло Трубецкого. В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения мастера. На выставке собраны такие работы скульптора-импрессиониста, как портрет Бернарда Шоу, портретные статуэтки Джакомо Пуччини, Гиль де Мора и другие. Когда: до 26 августа. Где: Инженерный корпус Третьяковской галереи, Лаврушинский пер., 12.



Итальянское искусство XVII–XVIII веков из Музея Виченцы Директор Музея Виченцы профессор Джованни Вилла, вдохновленный высоким уровнем итальянских картин в Музее им. А. С. Пушкина, предложил провести выставку, объединяющую около 50 произведений мировых мастеров. Когда: до 30 сентября. Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина, ул. Волхонка, 12.



Тургенев. Время московское В честь 200-летия со дня рождения великого русского писателя, поэта и публициста Ивана Сергеевича Тургенева открылась масштабная выставка. В экспозицию вошло собрание артефактов из фондов и музеев со всех уголков России. Когда: до 30 сентября. Где: Государственный исторический музей, Красная пл., 1.



Как отдохнули? Кафе «Времена года» с 1968 года В 2018 году кафе «Времена года», в здании которого сегодня размещается Музей «Гараж», исполнилось бы 50 лет. На протяжении всего лета посетители «Гаража» могут погрузиться в прошлое и ощутить атмосферу этого некогда модного заведения. Когда: до 2 сентября. Где: Музей «Гараж», ул. Крымский Вал, 9, стр. 32.