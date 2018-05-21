Яна Османова на Венецианской биеннале

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Художник и дизайнер Яна Османова примет участие в двух выставочных проектах на Архитектурной биеннале в Венеции и продемонстрирует авторскую инсталляцию и скльптуру
Дизайнер и художник Яна Османова впервые примет участие в Архитектурной биеннале в Венеции в рамках выставочных проектов Venice Design и Time Space Existence, организованных при поддержке GAA Foundation. В этом году свои работы представят более 60 дизайнеров из разных стран. От России также заявлены Ольга Подольская, Макс Касымов и Елена Бавлакова.
Творчество Яны Османовой восходит к старинным традиционным техникам ручного производства народов Севера. Под брендом FUGA дизайнер создает посуду и предметы декора из дерева.
Художница продемонстрирует инсталляцию Birth на тему мифологии коренных народов Северной Европы — саамов. Легенды о чуде рождения воплотились в сложную металлическую конструкцию с элементами из дикой глины и мореного дуба.
Скульптура Balance также из мореного дуба и дикой глины рассказывает о взаимодействии мужского и женского начал. Также в рамках проекта Time Space Existence будет продемонстрирована видеоистория о неразрывной связи художника и его работ, а также их влиянии друг на друга. Автор и режиссер — Яна Османова.
Когда: 26 мая — 25 ноября 2018 года.
Venice Design
Где: Венеция, Palazzo Michiel, Strada Nuova — 4391 Campo Santi Apostoli, 30121.
Time Space Existence
Где: Венеция, Palazzo Mora, Strada Nuova — 3659, 30121.
Elle Decoration
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