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18 июня 2018

Завтрак Elle Decoration и компании Geberit

Elle Decoration совместно с компанией Geberit провел бизнес-завтрак

Завтрак Elle Decoration и компании Geberit (фото 0)

Журнал Elle Decoration совместно с компанией Geberit провел бизнес-завтрак для дизайнеров и архитекторов. В рамках мероприятия гости прослушали две лекции. Представитель компании Geberit рассказал об особенностях сантехники Geberit Group. 

Завтрак Elle Decoration и компании Geberit (фото 1)
Ольга Павлова, Geberit, и Женя Жданова

Декоратор Женя Жданова провела лекцию об эффективных решениях в оформлении ванных комнат на примере собственных проектов.

Завтрак Elle Decoration и компании Geberit (фото 2)

Geberit Group — европейская компания, которая специализируется на производстве сантехнических изделий. В компании производят продукцию, обеспечивающую низкий расход воды и энергоэффективные производственные установки.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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