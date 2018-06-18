Завтрак Elle Decoration и компании Geberit

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Elle Decoration совместно с компанией Geberit провел бизнес-завтрак
Журнал Elle Decoration совместно с компанией Geberit провел бизнес-завтрак для дизайнеров и архитекторов. В рамках мероприятия гости прослушали две лекции. Представитель компании Geberit рассказал об особенностях сантехники Geberit Group.
Декоратор Женя Жданова провела лекцию об эффективных решениях в оформлении ванных комнат на примере собственных проектов.
Geberit Group — европейская компания, которая специализируется на производстве сантехнических изделий. В компании производят продукцию, обеспечивающую низкий расход воды и энергоэффективные производственные установки.
Elle Decoration
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