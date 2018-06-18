Завтрак Elle Decoration и компании Geberit

Журнал Elle Decoration совместно с компанией Geberit провел бизнес-завтрак для дизайнеров и архитекторов. В рамках мероприятия гости прослушали две лекции. Представитель компании Geberit рассказал об особенностях сантехники Geberit Group.

Ольга Павлова, Geberit, и Женя Жданова

Декоратор Женя Жданова провела лекцию об эффективных решениях в оформлении ванных комнат на примере собственных проектов.